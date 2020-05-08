İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 541'e yükseldi
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 6 bin 541'e yükseldi.
Ankara
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 55 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1556 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 541'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 104 bin 691 olduğunu bildirdi.
Virüse yakalananlardan 2 bin 711'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 83 bin 837 olduğunu belirtti.
Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 558 bin 899 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.
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