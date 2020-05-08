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Kuzey Kore ABD'ye ulaşabilecek nükleer silahları ateşleme tesisini bu yıl bitirebilir

Kuzey Kore'nin, ABD'nin herhangi bir yerine ulaşabilecek en güçlü nükleer silahlarını da ateşleyebilen devasa büyüklükteki yeni tesisini yıl sonuna doğru bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.05.2020
Kuzey Kore ABD'ye ulaşabilecek nükleer silahları ateşleme tesisini bu yıl bitirebilir

Ankara

ANKARA (AA) - Kuzey Kore'nin, ABD'nin herhangi bir yerine ulaşabilecek en güçlü nükleer silahlarını da ateşleyebilen devasa büyüklükteki yeni tesisini yıl sonuna doğru bitirmeye yakın olduğu savunuldu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) kuruluşa bağlı "Paralel Ötesi" internet sitesinin yayımladığı uydu fotoğraflarına dayanarak hazırladığı raporda, Kuzey Kore'de 2016'dan bu yana inşası süren Sil-li Balistik Füze Destek Tesisi'nin bu yılın sonlarına veya 2021'in başlarına doğru tamamlanabileceği belirtildi.

Raporda, Pyongyang Uluslararası Havalimanı yakınında 442 bin metrekarelik tesisin, Kuzey Kore'nin bilinen tüm balistik füze çeşitlerini ateşlemeye hazır göründüğü kaydedildi.

Bunların içerisinde ABD'nin her yerini vurabilecek menzile sahip Hwasong-15 nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) de bulunuyor.

İnşası süren tesisin, Pyognyang'daki balistik füze parça üretim tesislerine nispeten yakın olması, içerisinde üstü kapalı demir yolu terminalinin, bitişiğinde de geniş yer altı tesisinin yer almasına atıfta bulunulan raporda, "Bir bütün olarak ele alındığında bu özellikler, tesisin büyük ihtimalle balistik füze operasyonlarını desteklemek için tasarlandığını işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

- Nükleer müzakereler

Kuzey Kore ile ABD arasında Şubat 2019'dan bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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