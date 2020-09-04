İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti
İran'da son 24 saatte 118 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildi.
Tahran
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118 artarak 22 bin 44'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 44'e, vaka sayısının da 382 bin 772'ye çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 330 bin 308'e ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, bugün itibarıyla ülkede toplam 3 milyon 331 bin 73 kişiye test yapıldığını ifade etti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.