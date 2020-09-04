Euro
8.82
Dolar
7.45
BIST 100
1,080.82
Altın
1,938.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST roket yarışları programında konuşuyor Muharrem İnce, Sivas Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli’ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplıyor
logo
Dünya

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

İran'da son 24 saatte 118 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildi.

Muhammet Kurşun   | 04.09.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118 artarak 22 bin 44'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 44'e, vaka sayısının da 382 bin 772'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 330 bin 308'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bugün itibarıyla ülkede toplam 3 milyon 331 bin 73 kişiye test yapıldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı
Kovid-19'la mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri ev ev dolaşıp virüsün izini sürüyor
Avrupa'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

Benzer haberler

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altay'dan vatandaşlara 'hacker' uyarısı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altay'dan vatandaşlara 'hacker' uyarısı

Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan 80 yaşındaki kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
İran, Rusya'nın Tahran-Washington arasında doğrudan müzakere teklifini reddetti

İran, Rusya'nın Tahran-Washington arasında doğrudan müzakere teklifini reddetti
Yeni sanat sezonu Kovid-19 önlemleriyle başladı

Yeni sanat sezonu Kovid-19 önlemleriyle başladı