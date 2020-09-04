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Dünya

AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Doğu Akdeniz konusunda temaslarda bulunduğunu, gerilimi düşürmenin tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.09.2020
AB'den Doğu Akdeniz için bir kez daha diyalog çağrısı

Brüksel

Stano, günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin soruları yanıtlarken AB'nin diyalogdan yana olan tutumunun değişmediğini belirterek, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in son günlerde temaslarda bulunduğunu, mesajlar ilettiğini kaydeden Stano, "Tek taraflı adımlar, tehditler, açıklamalar yerine Doğu Akdeniz'deki mevcut tansiyonu düşürmek için nihayet başlayan bir diyaloğumuz, görüşmelerimiz var." dedi.

AB'nin birçok kez Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Stano, birliğin sorunların çözümü konusunda tutumunun açık olduğunu söyledi.

Stano, "İlerleyebilmenin tek yolu diyalog ve görüşmelerdir. Sadece bunlar çözüm getirebilir, gerginliği azaltabilir. Bizim görmek istediğimiz de budur." diye konuştu.


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