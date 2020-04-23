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Türkiye, Koronavirüs

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi, yolcular yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Alptekin Soykan   | 23.04.2020
Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz /AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada'daki 349 Türk Vatandaşı İstanbul'a geldi

Kanada'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk Vatandaşı İstanbul'a getirildi. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı ) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları, havalimanı ekiplerince dezenfekte edildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilen yolcular, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.

Yolcuların bulunduğu otobüslere polis ekipleri eşlik etti.

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