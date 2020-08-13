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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 174 artarak 19 bin 162'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 13.08.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 162'ye, vaka sayısının da 336 bin 324'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 971'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 292 bin 58'e ulaştığının bilgisini paylaştı.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 788 bin 27 olduğunu kaydetti.

İranlı sporcu da koronavirüse yenik düştü

Öte yandan Wushu sporunda dünya çapında dereceleri bulunan İranlı sporcu Emin Mukimipur'un (36) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda 16 madalya kazanan Mukimipur, 4 gün boyunca sürdürdüğü virüsle mücadelesine yenik düşerek tedavi gördüğü memleketi Hürmüzgan eyaletinde yaşamını yitirdi.


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