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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı

Bakan Koca, "Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener   | 13.08.2020
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin çocuklar ve gençlere, "Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." çağrısında bulundu. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, okulların önce uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Koca, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." ifadelerine yer verdi.

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