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Dünya

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde hükümetin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına destek verildi.

Muhammet Kurşun   | 10.05.2019
İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri AA/Fatemeh Bahrami

Tahran

İran hükümetinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına destek amacıyla başkent Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazının ardından toplanan kalabalık, ABD yönetimini protesto ederek nükleer faaliyetlerin yeniden başlatılması kararına destek verdi.

Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını taşıyan göstericiler, Washington yönetimi, İsrail, Suudi Arabistan ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak ABD bayrağını ateşe verdi.

Kirman, Simnan, Buşehr, Meşhed, İsfahan, Urumiye, İlam, Bocnurd, Şiraz, Kazvin ve Kum kentleri de benzer gösterilere sahne oldu.

Cuma hutbelerinin konusu da nükleer anlaşma

Bu arada ülke genelindeki cuma namazı imamları da vaazlarında karara desteklerini ifade etti.

Tahran cuma namazı imamı Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi, hutbesinde, ABD'nin attığı adımlara karşılık taahhütlerin durdurulması kararının yerinde olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası toplum ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir imtihanla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

AB ülkelerinin İran'la ilgili açıklamasını da eleştiren Hac Ali Ekberi, "AB, İran'ın geç aldığı kararla ilgili öfkeli açıklamalar yaptı. Bu da İran'ın aldığı kararın doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı.

Ruhani, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

Avrupa İran'ın kararına karşı çıkarken Çin ve Rusya destek verdi

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini belirterek Tahran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını vurgulayarak, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

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