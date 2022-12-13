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Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 13.12.2022
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi.

Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

​​​​​​​Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.


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