Euro
7.50
Dolar
6.87
BIST 100
96,639.79
Altın
1,722.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 15.04.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 777'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1512 artarak 76 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 643'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 49 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Gerçek vaka sayıları resmi rakamların üzerinde

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede tespit edilen vaka sayılarının azalmasının virüsün ülkeden ayrıldığı anlamına gelmediğini belirten Reisi, "Bu aşamada virüsün yayılma zincirini kesmeyi hedefliyoruz. İnsanların bilinçli hareket etmesi sayesinde sakinlik oluştu ancak koronavirüsün ülkeden ayrıldığını düşünemeyiz. En küçük bir kayıtsızlık vaka sayılarının zirveye çıkmasına ve hastanelerde yoğunluğa neden olur." uyarısında bulundu. 

Gerçek vaka sayılarının tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Reisi, "Sınırlı test sayıları göz önüne alındığında hiçbir ülkede enfekte olmuş kişilerin net sayısını ortaya çıkarmak mümkün değildir. Gerçek vaka sayıları kesinlikle resmi rakamların üzerindedir ancak resmi vaka sayısını iki ya da üçle çarpmak doğru değildir." dedi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 AB'ye 3 trilyon avroya mal oldu
Çin ve ABD'de üç potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemeleri sürüyor
Kılıçdaroğlu'ndan BM'ye 'Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü' çağrısı
Perakendeciler alışverişlerin cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Bilim insanlarına göre sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli

Benzer haberler

Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Kovid-19 AB'ye 3 trilyon avroya mal oldu

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor

Bilim insanlarına göre sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli

Bilim insanlarına göre sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Prof. Dr. Ülkü Azrak Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ülkü Azrak Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti