Euro
7.84
Dolar
6.85
BIST 100
120,118.46
Altın
1,827.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Muhammet Kurşun   | 21.07.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında bir günde 229 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 634'e, vaka sayısının da 278 bin 828'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 589'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 242 bin 351 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 201 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari ayrıca Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da salgın nedeniyle 5 Temmuz'da 163, 9 Temmuz'da da 221 kişi ile bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmi kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
Gagauz Özerk Yeri’nden Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’ye yardım çağrısı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmi kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi

İranlı uzmanlar Tahran'ın Dağlık Karabağ sorununa yaklaşımını eleştirdi

İran'da Kovid-19'dan bir günde 217 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19'dan bir günde 217 kişi hayatını kaybetti
İran, Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiyi idam etti

İran, Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiyi idam etti
İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı

İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı