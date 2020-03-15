İran'da 4 büyüklüğünde deprem
İran'da merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.