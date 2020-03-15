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Dünya

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'da merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 15.03.2020
İran'da 4 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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