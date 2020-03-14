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Dünya, Koronavirüs

Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi

Fas'ın Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Mehmet Nuri Uçar   | 14.03.2020
Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi

İstanbul

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.

Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.

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