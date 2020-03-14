Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Gazze, Mısır ve İsrail ile sınır kapılarını çift yönlü kapattı

Gazze'de Hamas'a bağlı hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında, İsrail ve Mısır'la sınır kapılarının çift yönlü kapatılması kararı aldı.

Gülşen Topçu   | 14.03.2020
Gazze, Mısır ve İsrail ile sınır kapılarını çift yönlü kapattı

Gazze

Hükümet Takip Komitesi Başkanı Muhammed Avad, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı alınan koruyucu önlemler çerçevesinde istisnai durumlar dışında Mısır ile Refah ve İsrail ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının bir sonraki emre kadar kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Avad, alınan kararlar arasında ayrıca, eğitime verilen aranın mart sonuna kadar uzatılmasının ve 100 kişiyi aşacak toplantıların yasaklanmasının yer aldığını aktardı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye ise Gazze'de şu ana kadar koronavirüs görülmediğini kaydetti.

Hayye, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Mısır ve Tunus'ta vaka sayısı arttı

Öte yandan Yeni tip koronavirüs vaka sayısı Mısır'da 109, Tunus'ta 18'e yükseldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 109'a yükseldiğini belirtti.

Medbuli, sayı vermeden bazı hastaların da iyileştiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi
Gazze, Mısır ve İsrail ile sınır kapılarını çift yönlü kapattı
Ruhani'den dünya liderlerine 'yaptırımlara uymayın' çağrısı
Irak ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakası arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Benzer haberler

Gazze, Mısır ve İsrail ile sınır kapılarını çift yönlü kapattı

Gazze, Mısır ve İsrail ile sınır kapılarını çift yönlü kapattı

Ruhani'den dünya liderlerine 'yaptırımlara uymayın' çağrısı

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Dünya genelinde koronavirüs tanısı konan kişi sayısı 150 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs tanısı konan kişi sayısı 150 bini geçti
Trump koronavirüs testi yaptırdı

Trump koronavirüs testi yaptırdı