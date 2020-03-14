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Dünya

Fransa'da sarı yelekliler gösteri yasağına rağmen sokaklara çıktı

Fransa'da sarı yelekliler, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlik ve gösterileri yasaklamasına rağmen eylem yaptı.

Yusuf Özcan   | 14.03.2020
Fransa'da sarı yelekliler gösteri yasağına rağmen sokaklara çıktı

Paris

Sarı yelekliler, gösterilerin 70'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Paris'te Montparnasse Bulvarı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İtalya Meydanı'na yürüdü. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Eylemciler, birkaç çöp bidonu ve motosikleti ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 79 kişinin gözaltına alındığı, 76 kişiye izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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