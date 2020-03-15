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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi 'negatif' çıktı

ABD Başkanı Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

Kasım İleri   | 15.03.2020
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi 'negatif' çıktı

Washington

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Donald Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi almaya karar verdiğini ifade etti. 

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

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