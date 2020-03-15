Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umrecilere çağrı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Umreciler hem kendi sağlıkları ve hem de çevrelerindekilerin sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır."ded
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır."dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.