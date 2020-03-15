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Türkiye, Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umrecilere çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Umreciler hem kendi sağlıkları ve hem de çevrelerindekilerin sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır."ded

Fırat Taşdemir   | 15.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umrecilere çağrı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır."dedi.

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