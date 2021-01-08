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Sağlık, Koronavirüs

AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

AstraZeneca firmasının Kovid-19 aşının AB onayı için gelecek hafta başvurmasının beklendiği, onayın ocak sonuna kadar çıkabileceği bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.01.2021
AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

Brüksel

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılmasını sağlayacak onay için gelecek hafta başvuru yapabileceği, onayın ocak sonuna kadar çıkabileceği bildirildi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) sosyal medya hesabındaki açıklamada, AstraZeneca firmasından daha fazla verinin EMA'ya gönderildiği, firmanın AB içindeki koşullu pazar onayı için başvurusunu gelecek hafta yapmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirme sonucunun ocak sonunda tamamlanabileceği belirtildi.

EMA, aşının ön değerlendirme sürecini aylardır devam ettiriyordu.

AB, şu ana kadar BioNTech-Pfizer ile Amerikalı Moderna şirketinin aşılarına onay verdi.

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına İngiltere'de 30 Aralık'ta onay çıkmıştı. İngiltere'de de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor. 

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

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