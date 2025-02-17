Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da, saat 18.41'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.
MALATYA/ELAZIĞ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Malatya'da, saat 18.41'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 17, 2025
Deprem anı, cep telefonu ve güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı https://t.co/a6jjTt4ruP pic.twitter.com/P60mEajRxf
Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" temennilerini iletti.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem sonrası kentte AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.