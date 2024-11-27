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Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Netanyahu'nun tehditleri boş laftan ibaret

Kalibaf, İsrail'in 26 Ekim'de ülkeye düzenlediği saldırıya kesinlikle uygun gördükleri zamanda karşılık vereceklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik tehditlerini ise ciddiye almadıklarını söyledi.

Ahmet Dursun  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Netanyahu'nun tehditleri boş laftan ibaret

Tahran

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ülkesinin iç ve dış politika gündemini değerlendirdi.

Lübnan'da ateşkesten memnuniyet duyduklarını dile getiren Kalibaf, "Lübnan halkı artık Siyonist rejimin bombardımanına maruz kalmıyor ve bu akşamı huzur içinde geçirecektir. Bundan dolayı memnunuz." dedi.

Kalibaf, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'da ateşkesten sonra İran'ın nükleer programına odaklanacakları" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine "Bugün Lübnan'da barış sağlandı ve umarız bu barış Gazze'ye de yansır ancak suçlu Netanyahu'nun 'ateşkesten sonra İran'a odaklanacağız' söylemleri tamamen boş laftan ibarettir." diye konuştu.

İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıya misillemenin de yapılacağını söyleyen Kalibaf, "Gerçek Vaat 3 operasyonunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim kararımızdır. Zamanı geldiğinde ve uygun olduğu an, bu operasyon hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

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