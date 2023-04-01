Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,814.00
BTC/USDT
28,371.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.

Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge
Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı

Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

Hollanda, deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı yapmak istiyor

Hollanda, deprem bölgelerinin yeniden inşasına katkı yapmak istiyor
Türkiye'deki deprem bölgesinde DİTİB her gün yaklaşık 16 bin kişiye iftar ve sahur veriyor

Türkiye'deki deprem bölgesinde DİTİB her gün yaklaşık 16 bin kişiye iftar ve sahur veriyor
"Çocuk serası"nda yetişen ürünler depremzedelere aş oluyor

"Çocuk serası"nda yetişen ürünler depremzedelere aş oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet