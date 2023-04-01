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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarını sürdürdü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugün Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bazı şehir ve yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Ekip  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarını sürdürdü

Kiev

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, son bir günde Rusya’nın Ukrayna’ya 2 füze ve 25 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

“Rusya bugün Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Drujkivka şehrinin sivil altyapısına ve diğer yerleşim birimlerine balistik füzelerle saldırılar düzenledi.” denilen açıklamada, siviller arasında yaralıların olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Rus güçlerin ana çabalarını Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılara yoğunlaştırdığına işaret edilerek Ukrayna ordusunun son bir günde Rusların 50’den fazla saldırısını püskürttüğü kaydedildi.

Bahmut, Avdiyivka ve Marinka’da şiddetli çatışmaların devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Liman yönünde Rus ordusunun Lugansk bölgesinin Kreminna şehrinin güney bölgelerine düzenlediği saldırıların başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Lugansk bölgesinin Nevske, Dubrova, Belogorivka ve Razdolivka köylerinin ağır silahlarla bombalandığı ifade edildi.

Rus güçlerin Bahmut şehrine saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Ancak askerlerimiz yerleşim yerini tutmaya devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, Rusların Donetsk bölgesinin Bogdanivka köyüne başarısız saldırılar düzenlediği kaydedilerek “Düşman, gün içinde Vasyukivka, Orihovo-Vasylivka, Novomarkove, Bahmut, İvanivske, Çasov-Yar, Kurdyumivka, New-York ve Drujivka yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi.” ifadesi kullanıldı.

Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rus ordusunun saldırılarının başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Şahtersk yönünde Rusların Donetsk bölgesinin Pobeda, Novomyhailivka, Ugledar ve Vyleka Novosilka yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediği bilgisi verildi.

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