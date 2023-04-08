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Dünya

İran'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinin Taht ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
İran'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Taht ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01:13’te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkili makamlar, muhtemel can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Hürmüzgan'da 1 Nisan'da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda hissedilmişti.

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