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Dünya

İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

İsrailli üst düzey yetkililer İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını söyledi.

Said Amori, Muhammed Semiz, Mücahit Aydemir  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

Israel

İsrail Kamu Yayın Kurumuna (KAN) konuşan ismi açıklanmayan İsrailli "üst düzey" yetkililer, Lübnan'dan yapılan roket saldırısının arkasında Hizbullah'ın olmadığına yönelik istihbarat bilgisi bulunduğu için Hizbullah'a yönelik bir yanıt verilmediğini kaydetti. Yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını bildirdi.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin, "İsrail'deki güvenlik teşkilatı, özellikle Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında, tüm cephelerde gerilimi daha fazla tırmandırmamaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.

Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

AA’ya konuşan görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askeri araçlarının Burkin beldesine baskın düzenlerken, baskına tepki gösteren bölge sakinleri ve silahlı Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Öte yandan, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, harekete bağlı bazı unsurların, Burkin’e baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

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