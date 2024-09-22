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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran: İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişi yakalandı

İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İran: İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişi yakalandı

Tahran

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.

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