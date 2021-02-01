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Dünya

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Filistin direniş gruplarının, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiği belirtildi.

Gülşen Topçu   | 01.02.2021
Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Gazze

Direniş güçlerinden ismini vermek istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, direniş unsurları, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında İsrail'e ait bir İHA ele geçirdi.

İHA'nın havadan fotoğraf çekmek için kullanıldığını belirten kaynak, söz konusu hava aracı "teknik bir arıza sonucu mu düştü yoksa düşürüldü mü" sorusuna yanıt vermedi. İHA'yı ele geçiren direniş grubunun ismine ilişkin bilgi de verilmedi.

İsrail ordusundan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.


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