Euro
8.69
Dolar
7.19
BIST 100
1,497.63
Altın
1,863.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay’da yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı" programına katılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Esat Fırat   | 01.02.2021
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Selfit'e bağlı Kifl Haris Beldesi Belediye Başkanı İsam Ebu Yakub, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabahın erken saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Yakub, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan ve camlarını kıran Yahudi yerleşimcilerin, 15 araca da zarar verdiğini kaydetti.

Belde halkının İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilere karşılık verdiğini ifade eden Ebu Yakub, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudilerin zaman zaman beldeye bu tür saldırılarda bulunduğunu aktardı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak
İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi
BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak
İsrail'de milyonlarca doz aşı yapılırken Filistinliler endişeyle ilk dozun geleceği günü bekliyor
İsrail'de aşılama ve karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısı yüksek seyrediyor

Benzer haberler

THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a kadar uzattı

THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a kadar uzattı

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

İsrail'de milyonlarca doz aşı yapılırken Filistinliler endişeyle ilk dozun geleceği günü bekliyor

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi
İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verecek

İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu