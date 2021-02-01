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Dünya

Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor

Hamas ile Fetih hareketleri arasındaki ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Halime Afra Aksoy   | 01.02.2021
Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor

Ramallah

Hamas ile Fetih hareketleri, Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin 8 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacağını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, diyalog görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin 8 Şubat'ta başlayacağını ifade eden Rucub, heyetlerin bir gün önceden Kahire'ye gitmeye başlayacağını dile getirdi.

Rucub, "Filistin halkının temenni ettiği sonuçlara ulaşmak ve adil davalarına hizmet etmek için Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın söylediği gibi Kahire diyaloğuna açık görüşlü olarak gittiklerini" belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu da yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşı ve Filistin genel seçimleri süreci kapsamındaki diyalog görüşmelerine katılım için Mısır'dan resmi davet aldıklarını belirtti.

Nunu, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin diyalog görüşmelerine katılacak heyete liderlik etmesine karar verildiği bilgisini paylaştı.

Aruri de konuya dair açıklamasında, Filistinli gruplara ait heyetlerin, diyalog görüşmelerinin başlatılması, yasama konseyi, başkanlık ve ulusal konsey düzeyinde Filistin seçimleri konusunun ele alınması için Kahire'ye gideceklerini kaydetti.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve 15 yıl aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi. 

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