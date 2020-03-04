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Dünya, Koronavirüs

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi.

Ahmet Dursun   | 04.03.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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