İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye ile İran arasında enerji alanındaki ilişkilerle ilgili, "Komşu ve kardeş ülkemiz Türkiye ne kadar ihtiyaç duyarsa, İran tam anlamıyla Türkiye’nin yanındadır." dedi.

Fotoğraf: AA/Erçin Top

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı.

Ruhani, burada yaptığı konuşmada, özel sektör temsilcilerinin, iki önemli ülkenin gelişmesini sağlamak amacıyla önemli ve hassas dönemde bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik potansiyelin belki de her zamankinden çok daha fazla olduğunu söyleyen Ruhani, aynı zamanda bölgede huzursuzluklar olsa da iki ülkede de güvenli bir ortamın bulunduğuna işaret etti.

İki ülkenin de tüm bölgenin gelişmesi, ekonomik ve ticari faaliyetlere daha iyi zemin hazırlanması için güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde ortaya iradesini koyduğunu aktaran Ruhani, bu doğrultuda da son yıllarda iki ülke arasında çok iyi iş birliklerinin yapıldığına dikkati çekti.

Ruhani, "Bizim güvenliğimiz bölgenin güvenliğinden bağımsız değildir." dedi.

Bölgenin geleceğine "dış güçlerin" karar veremeyeceğini vurgulayan Ruhani, Türkiye ile İran’ın birbirlerinin yardımıyla terörizmi bölgeden silmesi gerektiğini kaydetti.

Ruhani, Türkiye’de herhangi bir terör örgütünün faaliyet göstermesinin aynı zamanda İran’ın da zararına olduğunu anlatarak, bunun tersinin de geçerli olduğunu bildirdi.

İki ülkenin de ekonomik faaliyetler için gerekli ortamı oluşturma ve kolaylaştırıcı rol oynama kararı aldığını aktaran Ruhani, bunların arasında mali ve parasal konuların hızlandırılması ile hali hazırda mevcut olan iş insanlarının ve halkın karşılıklı ülkeleri ziyaret edebilmesi gibi noktaların yer aldığını ifade etti.

Ruhani, ancak bu kolaylıklar sağlanırsa iki ülkenin ticaret alanında hedeflediği 30 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizdi.

"İran, Türkiye'nin yanındadır"

İki ülkenin enerji alanındaki ilişkilerine değinen Ruhani, "Biz her zaman hazırız, sizin ülkenizin enerjisini uzun vadeli olarak temin etmek istiyoruz. Bizim komşu ve kardeş ülkemiz Türkiye ne kadar ihtiyaç duyarsa, İran tam anlamıyla Türkiye’nin yanındadır. İran kendi imkan ve potansiyelleriyle Türkiye’ye bu konuda destek olmak istiyor." diye konuştu.

Ruhani, bugünkü toplantıda iki ülke arasında ortak bir organize sanayi bölgesinin oluşturulma yönünde karar alındığını belirterek, böylece iki ülkenin karşılıklı imkanları kullanabileceğini ve sanayinin geliştirilebileceğini aktardı.

Türk yatırımcıların, İran’da özellikle petrokimya alanında faaliyet gösterebileceğini vurgulayan Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Türk yatırımcılar, İran’da herhangi bir alanda yatırım yapmak, rafineri kurmak, petrokimya alanında faaliyet yapmak isterse, biz bütün gerekli madde, liman, bölge ve imkanları bu yatırımcılara tahsis etmeye hazırız. Ham madde, yer, gerekli imkanlar bizden, yatırım sizden. Bütün ürünü de siz isterseniz Türkiye’ye veya üçüncü bir ülkeye ihraç edebilirsiniz."

Ruhani, hem Türkiye’nin hem de İran’ın çeşitli deniz ve körfezlere komşu, aynı zamanda bölgeleri birbirine bağlayan son derece stratejik coğrafi konumları bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin demir yolları, ortak gümrük penceresi, serbest ve tercihi kurlara dayalı ticaret gibi alanlarda iş birliği geliştirebileceğini söyledi.

"İyi bir planla tehditleri fırsata dönüştürebiliriz"

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin gelişerek serbest ticaret konusunun konuşulabilir hale gelmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün altında yaşadığımız koşullar şöyle ki zalimce ve adaletsizce bir ambargoyla karşı karşıyayız. Bu ambargo koşulları hem bir tehdit hem de zarar olabilir, hem ticaret hacmimizi azaltabilir hem de ilişkilerimizi kısıtlayabilir ama biz iyi bir plan yaparak bu tehditleri fırsata dönüştürebiliriz. Burada çok açık ve net bir şekilde Türk iş insanlarına şunu söylemek istiyorum ki bu koşullar kesinlikle değerli, altın bir fırsata dönüşebilir. İki ülkenin ekonomilerini birbirini bağlamak için kullanılabilir. Ekonomilerimiz birbiriyle o kadar iç içe girmeli, bütün haline gelmeli ki hiçbir zaman hiç kimse, herhangi bir yasa veya baskı bizim ekonomimizi zayıflatmamalı. Bunun da günü bugündür. Biz tam olarak hazırız. Eminim ki değerli kardeşim Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Türkiye devleti de tam olarak hazırdır bu konuda."

Hiçbir şeyin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini kaydeden Ruhani, "Bizim için önemli olan şey, iki büyük ve önemli ülkenin hayati menfaatleridir ki bu iki ülke yıllarca ortak tarih, kültür, din, değer ve inançlarla yan yana yaşamış ve bugün de birbirlerinin yanında yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ecenur Çolak