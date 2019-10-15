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Dünya

Ruhani'den 'ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

Muhammet Kurşun   | 15.10.2019
Ruhani'den 'ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir' açıklaması

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen 66'ncı Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında ilaç ve gıda ürünlerine de ambargo uyguladığını savunan Ruhani, "ABD, insanlığa karşı cinayet işlemiştir. ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ülke içindeki aşırılık yanlıları, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısı neticesinde nükleer anlaşmadan ayrıldığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı, yaptırım sürecinde yanlarında duran ülkelere teşekkür etti.


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