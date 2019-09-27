Euro
6.19
Dolar
5.66
BIST 100
105,104.40
Altın
1,492.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde ant içme töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin AB ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

Muhammet Kurşun   | 27.09.2019
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi

Tahran

New York'taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ülkesine dönen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini ve kendisine müzakereler yapıldığı takdirde "ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını" bildirdiğini aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

"AB ülkelerinin liderlerine adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim. 'Müzakerelere ve P5+1 toplantısına ne zaman hazırsınız?' diye soruyorlardı, ben de 'Ortamı hazırlayın 1 saat sonra P5+1 toplantısı için hazırız' dedim."

"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." dedi.

"ABD, müzakerelere engel oluyor"

Ruhani, ülkesinin müzakerelerden korkmadığını ve kaçmadığını, buna karşılık ABD'nin ise müzakerelere engel olduğunu söyledi.

Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini kaydden Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir." dedi.

Saudi Aramco saldırısıyla ilgili İran'ı suçlayan ülkeleri de eleştiren Ruhani, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkenin İran'ın suçlanmasının doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Ruhani ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istediği yönündeki iddialara ilişkin "Nükleer silah sahibi olmak isteyen bir ülke, en azından kontrolleri azaltır, fakat biz kontrolleri azaltmadık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti

AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti

'ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi'

'ABD, İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi biliyor'

AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin yaptırımlarına kınama

İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin yaptırımlarına kınama
'Artan bağlantısallık fayda sağlıyor'

'Artan bağlantısallık fayda sağlıyor'