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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "NATO genişlemesi, farklı bölgelerdeki bağımsız ülkelerin istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdittir." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 24.02.2022
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

İstanbul

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO genişlemesinin bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliği için bir tehdit olduğunu savundu.

Fars Haber Ajansı'na göre, Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Görüşmede Reisi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin gerginlikleri arttırdığına değinerek, "NATO genişlemesi, farklı bölgelerdeki bağımsız ülkelerin istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin uluslara ve bölgeye fayda sağlamasını umut ettiğini dile getiren Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşmaya atıfta bulunarak, kalıcı bir anlaşmaya varmak için garantisi olan, siyasi iddialara son veren ve yaptırımların gerçek manada kaldırıldığı bir anlaşmanın gerekli olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuşmasında, mevcut durumu, "onlarca yıldır güvenlik anlaşmalarının ihlaline ve Batı'nın ülkesinin güvenliğine zarar vermeye yönelik çabalarına meşru bir yanıt" olarak nitelendirdi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aktif iş birliğine değinen Putin, nükleer müzakereler konusunda iki taraf arasında istişarelerin sürmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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