Rusya'da kargo uçağı düştü, mürettebat öldü
Moskova
Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.
Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.