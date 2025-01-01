Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,339.00
BTC/USDT
93,701.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran 13 Ocak'ta üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekilmesi nedeniyle çıkmaza giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı sonrasında 3 Avrupa ülkesi ile yeniden görüşmelerin yapılacağını belirtti.

Haydar Şahin  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
İran 13 Ocak'ta üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek

Ankara

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 2015'te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan ancak ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmesi nedeniyle çıkmaza giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sonrasında 3 Avrupa ülkesi ile 13 Ocak'ta yeniden görüşmelerin yapılacağını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi, başkent Tahran'da düzenlenen bir programda nükleer görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "İran ile 3 Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) arasındaki yeni tur görüşmeler için 13 Ocak tarihi belirlendi. Biz artık öngörü peşinde değiliz, daha önce de söylediğimiz gibi bu bir müzakere değil görüşmedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantının müzakere olmadığını vurgulayan Garibabadi, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda hangi çerçeve ve yöntemle yapılacağına ilişin konuların netleştirilmesi ve daha fazla istişare amacıyla yapılacağını belirtti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

Bununla birlikte 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump iki yıla yakın dolaylı görüşmelerin netice vermemesi üzerine Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını aktarmıştı.

Grossi "Daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) vardı ama artık yok. Daha fazla lazım da değil. İran, nükleer gelişme düzeyine ulaştığı için uranyumu neredeyse askeri düzeyde zenginleştiriyor, bu nedenle farklı bir yol bulmamız gerekiyor. Bu süreçte UAEA'nin önemli bir rol oynamasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı
Sınır kapılarında yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı
TRT'de "Regaip Kandili" özel yayını yapılacak
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette

Benzer haberler

İran 13 Ocak'ta üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek

İran 13 Ocak'ta üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek

İran'da 2024 Reisi'nin helikopterinin düşmesi, İsrail'le karşılıklı saldırılar ve Heniyye suikastıyla geçti

ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı

Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi

Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi
"Orta Doğu Ahengi": Bölge için ne planlanıyor?

"Orta Doğu Ahengi": Bölge için ne planlanıyor?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, elektrik tasarrufu için konuşma yaptığı salondaki ışıkların kapatılmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, elektrik tasarrufu için konuşma yaptığı salondaki ışıkların kapatılmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet