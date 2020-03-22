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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Mehmet Nuri Uçar,Adam Abu-bashal,Haydar Karaalp   | 22.03.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Bağdat/Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece Irak genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, ülkede yeni tespit edilen 20 pozitif vakayla beraber toplam vaka sayısının da 233'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil edilmişti.

Irak’ta sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı

Irak hükümetine bağlı Koronavirüs Kriz Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağının 29 Mart'a kadar uzatılması kararı alındı.

Karara göre, uçuşlar da söz konusu tarihe kadar yapılmayacak.

Ülkedeki resmi kurum ve kuruluşlarda ise tatil cumartesi gününe kadar sürecek.

Irak'ta daha önce 22 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Güvenlik ve sağlık birimleri hariç resmi kurumlarda da tatil ilan edilmişti.

Eritre'de ilk koronavirüs vakası görüldü

Afrika ülkelerinden Eritre'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Eritre Sağlık Bakanı Yemane Meskel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Norveç'ten Asmara Uluslararası Havalimanına gelen 39 yaşındaki bir Eritre vatandaşının yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Meskel, vatandaşının karantinaya alındığını ve tedavi gördüğünü kaydetti.

Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken, bunlardan 25'i ölümle sonuçlandı.

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