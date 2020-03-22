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Sağlık, Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüse karşı sigarayı bırakma önerisi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim" dedi.

Sefa Şahin   | 22.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüse karşı sigarayı bırakma önerisi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sigaranın uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli ölçüde azalttığını ve koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getirdiğini belirterek, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim." önerisinde bulundu.

Yazılı açıklamasında, Türkiye'de günde 320, dünyada ise günde 16 bin 500 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

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