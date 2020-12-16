Euro
9.51
Dolar
7.80
BIST 100
1,392.45
Altın
1,865.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'u Kovid-19 yüzünden terk edenler 34 milyar dolar gelir kaybına neden oldu

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde yaklaşık 70 bin kişinin New York kentinden ayrıldığı bildirildi.

Betül Yürük   | 16.12.2020
New York'u Kovid-19 yüzünden terk edenler 34 milyar dolar gelir kaybına neden oldu

New York

New York'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden terk edenlerin, kentte 34 milyar dolar gelir kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.

Konum analizi şirketi Unacast tarafından yayımlanan verilere göre, salgın döneminde yaklaşık 70 bin kişi New York kentinden ayrıldı.

Salgından en fazla etkilenen New York'u özellikle kentin varlıklı kesiminin terk etmesiyle 34 milyar dolar gelir kaybı meydana geldi.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler aynı zamanda kentte binlerce restoran ve küçük iş yerlerinin kapanmasına da neden oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlanacak
İspanya'da hükümet Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19 servis hemşirelerinin tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

New York'u Kovid-19 yüzünden terk edenler 34 milyar dolar gelir kaybına neden oldu

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
AB, bankaların sorunlu kredilerini azaltmaları için plan hazırladı

AB, bankaların sorunlu kredilerini azaltmaları için plan hazırladı
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti