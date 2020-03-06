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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Haydar Karaalp   | 06.03.2020
Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi

Bağdat

Irak Sağlık Bakanlığına bağlı Karh Bölgesi Sağlık Dairesi Müdürü Casib el-Hicabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bağdat'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta, yapılan tedavi sonucu hastalığı tamamen yendi ve taburcu edildi." ifadelerini kullandı. 

Hicabi, detaylı bilgi vermediği açıklamasında, bu kişinin ülkede yeni tip koronavirüsü yenen ilk hasta olduğunu kaydetti.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 35 olarak açıklanmıştı.

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