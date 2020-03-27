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Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükselirken, vaka sayısı ise 458'e çıktı.

Haydar Karaalp   | 27.03.2020
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.

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