Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
Irak'ta, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükselirken, vaka sayısı ise 458'e çıktı.
Bağdat
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Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.
Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.