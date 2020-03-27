Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Azez
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- KOVİD-19 TÜRKİYE PORTALI: TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Web Portalı
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde daha önce 2 Nisan'a kadar tatil edilen okullarda 30 Nisan'a kadar eğitim verilmeyecek.
Halihazırda Türkiye'nin yardımlarıyla ülkenin kuzeyindeki Afrin, Bab, Azez, Cerablus gibi büyük ilçe merkezleri, Çobanbey beldesi ve diğer bölgelerdeki eğitim merkezleri ve camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.
Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki söz konusu bölgelerde Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler kapsamında okullara 2 haftalığına ara verilmişi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.