Euro
7.77
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,798.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Haydar Karaalp   | 10.07.2020
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak resmi haber ajansına göre, Kembeş, iki hafta önce yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Iraklı kadın vekil aynı zamanda Meclis Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Ülkede 50'ye yakın milletvekilinin Kovid-19'a yakalandığı iddia ediliyor.

Irak'ta son verilere göre virüs nedeniyle toplam 2 bin 882 kişi hayatını kaybetti, 69 bin 612 vaka kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 403'e çıktı
Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 945 kişi hayatını kaybetti
Endonezya Kovid-19 salgınını kontrol etmekte zorlanıyor

Benzer haberler

Kovid-19'u üç boyutlu görüntüleyen Türk bilim insanlarının yeni hedefi

Kovid-19'u üç boyutlu görüntüleyen Türk bilim insanlarının yeni hedefi

Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 650'ye çıktı

Türkmen lider Salihi: ABD 2003 sonrası Irak'ta siyasi haklarını elde etmek isteyen Türkmenleri desteklemedi

Türkmen lider Salihi: ABD 2003 sonrası Irak'ta siyasi haklarını elde etmek isteyen Türkmenleri desteklemedi
Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı

Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar