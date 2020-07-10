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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyaloğun olduğunu belirtti.

Talha Yavuz   | 10.07.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik partnerimiz Türkiye'nin Savunma Bakanı'yla görüştüm." ifadesini kullanıldı.

Ukrayna'nın egemenliğini desteklediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sellerin yarattığı hasarın giderilmesinde ülkesine yardımından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var." değerlendirmesinde bulundu.


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