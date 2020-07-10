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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 650'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi.

Hasan Esen   | 10.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 650'ye çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede toplam ölü sayısı 44 bin 650'ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 512 artarken, toplam sayı 288 bin 133 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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