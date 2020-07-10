İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 650'ye çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi.
Londra
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.
Böylece ülkede toplam ölü sayısı 44 bin 650'ye çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 512 artarken, toplam sayı 288 bin 133 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.