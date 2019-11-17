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Dünya

Irak’ta Sadr’ın 'grev' çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Sadr'ın gösterilere destek için devlet memurlarının genel greve gitmesi çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi.

Haydar Karaalp   | 17.11.2019
Irak’ta Sadr’ın 'grev' çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi

Bağdat

Irak’ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Fırsat kaçırılırsa vatan kaybolur. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir." ifadelerini kullanarak pazar günü devlet memurlarının gönüllü olarak genel greve gitmesi çağrısında bulundu.

Sadr, greve sağlık sektörünün dahil olmadığını da belirtti.

4 kentte tüm resmi kurumlar tatil olacak

Sadr’ın çağrısının ardından Divaniye, Meysan, Zikar ve Babil Valiliği pazar gününün tüm resmi devlet kurumlarında tatil olacağını duyurdu.

Irak’ta sosyal medyada Sadr’ın bu çağrısına destek veren paylaşımlarda bulunuldu.

Irak’ın başkenti Bağdat, orta ve güney kentlerinde 25 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

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