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Dünya

İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti

Mısır'daki liderlerinden Muhammed el-Helvacı İstanbul'da vefat etti.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Mehmet Nuri Uçar   | 17.11.2019
İhvan liderlerinden Muhammed el-Helvacı vefat etti

İstanbul

Müslüman Kardeşler Teşkilatından (İhvan) yapılan yazılı açıklamada, liderlerinden Mısır asıllı Sudan vatandaşı Muhammed el-Helvacı'nın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Helvacı'nın naaşı, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.

Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesinden 1980'lerde mezun olan Helvacı, Sudan'da bir üniversitede din eğitimi alanında doktora yaptı.

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