Euro
8.95
Dolar
7.30
BIST 100
1,511.75
Altın
1,916.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilturk’ü ziyaret ediyor
logo
Dünya

Irak, Kasımi suikasti nedeniyle Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

Irak yargısı, İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi.

İdiris Okuduci   | 07.01.2021
Irak, Kasımi suikasti nedeniyle Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

İstanbul

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullanıldı. 

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

Söz konusu suikastin ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Benzer haberler

Irak, Kasımi suikasti nedeniyle Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

Irak, Kasımi suikasti nedeniyle Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

ABD'de Kovid-19 vakalarının artışını sürdürmesi sağlık sistemini çökertebilir

Irak, Libya ve Tunus, Körfez krizinde sağlanan uzlaşıdan memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı

ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Irak Başbakanı: ABD askerlerinin yarısı önümüzdeki günlerde ülkeden çekilecek

Irak Başbakanı: ABD askerlerinin yarısı önümüzdeki günlerde ülkeden çekilecek