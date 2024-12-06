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Dünya

İngiltere'den Suriye Sivil Savunmasına 300 bin sterlinlik destek

İngiltere, "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunmasına geçen yıl yaptığı 2 milyon sterlinlik desteğin ardından, 300 bin sterlinlik yeni destek açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 06.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
İngiltere'den Suriye Sivil Savunmasına 300 bin sterlinlik destek

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, hükümetin "Beyaz Baretliler"e Suriye'deki son gelişmeler ışığında yeni yardım yapacağı bildirildi.

Geçen yıl "Beyaz Baretliler"e 2 milyon sterlin (yaklaşık 88,5 milyon lira) destek verildiği hatırlatılan açıklamada, gruba ek olarak 300 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon lira) daha destek sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni desteğin "Beyaz Baretliler"in arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katkı sağlamanın yanı sıra ambulans ağını genişletmekte ve patlamamış mühimmatların güvenli şekilde etkisiz hale getirilmesinde kullanılacağı aktarıldı.

"Beyaz Baretliler" temsilcileriyle görüşme yapan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer da gruba yönelik yeni yardıma ilişkin, "Beyaz Baretliler Suriye'de paha biçilemez işler yapıyor, sivillerin hayatını kurtarıp insani yardımlara ulaşımı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Falconer, Suriye'deki güncel gelişmeler karşısında yeni yardım kararı aldıklarına da işaret ederek, "Tüm taraflara tansiyonu düşürme, sivilleri koruma ve insani yardım sağlama çağrımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

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