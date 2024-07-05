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Dünya

İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

İngiltere Kralı 3. Charles tarafından bugün Başbakan olarak görevlendirilen Keir Starmer, ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimleri bakanlık görevine getirmeye başladı.

Behlül Çetinkaya  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

Londra

Starmer'ın Başbakanlık görevine gelmesinin ardından kabinede yer alacak isimler birer birer Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya çağrılmaya başlandı.

Bakanlık görevine getirilen isimlerle ilgili açıklamalar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan açıklamalara göre Starmer'ın ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimler, sorumlu oldukları alanlarda bakanlık görevlerine getirildi.

Buna göre Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığına Angela Rayner, Dışişleri Bakanlığına David Lammy, İçişleri Bakanlığına ise Yvette Cooper getirildi.

Starmer, Savunma Bakanlığına John Healey, Adalet Bakanlığına Shabana Mahmood, Sağlık Bakalığına Wes Streeting, Çalışma Bakanlığına Liz Kendall, Eğitim Bakanlığına ise Bridget Phillipson'ı seçti.

Rachel Reeves, ülkede Maliye Bakanlığına getirilen ilk kadın olurken eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı olarak görevlendirildi.

İngiltere Kralı'nın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığının yönetimi ise yine bu alanda gölge bakan olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi Pat McFadden'a emanet edildi.

Açıklanan isimlerin tamamının görev aldıkları alanlarda gölge bakan olması dikkati çekti.

Gölge kabine

İngiltere'de ana muhalefet partisince üyelerden oluşturulan ve hükümetteki bakanların çalışmalarını denetleyip alternatif politikalar üreten milletvekili topluluğuna gölge kabine adı veriliyor.

Gölge kabine üyeleri, kendi partileri iktidar olduğunda hangi politikaları izleyeceklerini, iktidarın attığı adıma karşı hangi adımı atacaklarını topluma açıklıyor.

Bir kuralı olmasa da ana muhalefet partileri iktidara geldiklerinde bakan tercihlerini büyük oranda gölge kabine üyelerinden yana kullanıyor.

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