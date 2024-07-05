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Dünya

Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı.

Gökhan Kavak, Hodan Mohamed Abdullahi  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Mogadişu

Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.

3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.

Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

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